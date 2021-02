Caronnese-Borgosesia 3-1, esordio con sconfitta per Rossini

Sesta sconfitta consecutiva per il Borgosesia che neanche con il cambio di allenatore riesce ad invertire il trend negativo di questa fine girone d’andata. Con la Caronnese i granata trovano il vantaggio ma nel giro di 4 minuti i locali trovano prima il pareggio e poi il due a uno, nella ripresa il definitivo tre a uno.

La cronaca Caronnese pericolosa al 5’ con Siani che calcia alto, al 14’ ci prova Banfi ma difetta anch’egli di precisione, al 15’ primo squillo del Borgosesia con Rizzo, Marietta salva in corner. Al 17’ ospiti in vantaggio con Aloia che su assist di Bramante va in gol, la Caronnese accusa il colpo, Cortinovis e Bramante impegnano Marietta ma invece del due a zero arriva il pareggio al 26’ con un colpo di testa di Putzolu; quattro minuti più tardi la Caronnese ribalta il risultato, Barlocco salva su Siani ma non può nulla su Banfi, due a uno per i padroni di casa.

Caronnese vicina al tris con Banfi, bravo Barlocco a dirgli di no, al 7’ granata sfortunati, il tiro di Putzolu colpisce Calì che non ha problemi a controllare la sfera e a siglare il tre a uno. Al 13’ Pettinaroli va vicino a riaprire la partita ma la sua deviazione termina alta, il rosso a Cortinovis chiude il match, in inferiorità numerica e sotto di un uomo il Borgosesia si arrende.