Serie C girone A, La Pro regala la vetta al Como

Continua la maledizione del primo posto nel girone A di Serie C, per il terzo turno consecutivo la capolista cade e perde il primato, lo fa in maniera rovinosa il Renate che nel big match di giornata perde tre a zero a Vercelli, grande protagonista il nuovo acquisto della Pro Costantino autore di una doppietta, ne approfitta il Como che senza problemi batte in casa tre a zero la Juventus U23, non riesce ad avvicinarsi invece l’Alessandria che non va oltre il nulla di fatto in casa contro il Lecco.

Ben 4 i pareggi di giornata, si mangia le mani il Novara che avanti di un gol e di un uomo a Gorgonzola vede svanire una fondamentale seconda vittoria consecutiva contro un’orgogliosa Giana, anche l’Albinoleffe recrimina per essere stato raggiunto in pieno recupero dalla Pro Sesto, finisce uno a uno l’anticipo tra Pontedera e Carrarese, a Magrassi risponde Piscopo.

Solo un successo esterno quello importantissimo del Piacenza a Livorno, toscani che come la Lucchese che perde al novantesimo a Grosseto si staccano in fondo alla classifica; negli ultimi due incontri di giornata la Pro Patria batte di misura l’Olbia, decide Kolaj su rigore mentre in chiave salvezza tre punti d’oro per la Pergolettese che batte e raggiunge in classifica a quota 25 la Pistoiese.

Risultati e classifica di giornata