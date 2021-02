Si è dimesso nella serata di ieri il presidente del Novara Calcio ed Amministratore Delegato Marcello Cianci, a breve il CDA eleggerà le nuove nomine.

Il Novara si dichiara estranea alle notizie di cronaca uscite nelle ultime ore, Cianci è stato denunciato per ricettazione dai finanzieri di Reggio Calabria per essere stato trovato in possesso di 200 mila euro in contanti di cui non ha saputo spiegare la provenienza.