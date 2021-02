Benevento-Sampdoria: i numeri del luch-match del "Vigorito"

La gara tra Benevento e Sampdoria, dal punto di vista dei numeri, potrebbe avere grande importanza per i giallorossi. In caso di vittoria per la truppa di Inzaghi, infatti, i blucerchiati sarebbero la prima squadra battuta tre volte dalla Strega in Serie A. Inoltre, già attualmente, la compagine di Raniere è quella alla quale i sanniti hanno segnato più gol rispetto a tutte le altre avversarie: sono ben 7 i centri nella porta doriana.

Giocare alle 12:30 porta evidentemente bene al Benevento: due delle sei vittorie conquistate i questa Serie A, infatti, sono arrivate nei lunch-match disputati contro Fiorentina e Cagliari.

Sarà una gara particolare per Luca Caldirola: nel match di andata disputato a "Marassi", il difensore centrale del Benevento ha realizzato una doppietta che rappresenta, ad oggi, il totale del suo bottino di reti in serie A. Gaetano Letizia, invece, sempre nel match di andata contro la Doria, ha siglato la sua prima rete in trasferta nella massima serie.

Per i due tecnici, Inzaghi e Ranieri, sarà il secondo scontro da allenatori in Serie A, dopo la gara di andata. Il bilancio del tecnico giallorosso contro la Sampdoria è di due pareggi e una sconfitta da allenatore di Milan e Bologna, una vittoria come tecnico della Strega.

Non fa felice i giallorossi la designazione del signor Aureliano come arbitro del match: nelle due precedenti gare dirette dal fischietto della sezione di Bologna, il Benevento ha sempre perso ed, in ambedue i casi, senza segnare gol.