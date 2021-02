Potenza, Gallo sta per arrivare in città Esonerati Volini ed Esposito

Sarà rivoluzione totale nello staff tecnico. Il nuovo tecnico sarà Fabio Gallo che sta per arrivare in città e si avvarrà della collaborazione del secondo Giacomo Ferrari e del match analyst Lorenzo Giunta. I due nuovi membri dello staff tecnico andranno a prendere i posti rispettivamente degli esonerati Alberigo Volini e Raffaele Esposito. Da definire se come preparatore atletico resterà Luigi Romano, mentre resterà confermato Andrea Santarsiero. Si sta cercando di capire se il nuovo preparatore atletico possa essere invece Massimiliano Botto. Per la figura del preparatore dei portieri forse Gallo potrebbe portare Maurizio Rollandi, anche se Peppe Catalano potrebbe restare nello stesso ruolo.