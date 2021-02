Sampdoria. Ranieri: "A Benevento partita tosta per noi e per loro"

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, nella conferenza stampa che precede il match di campionato, domenica alle 12:30 al "Vigorito" contro il Benevento, ha parlato della sfida contro i ragazzi di Pippo Inzaghi rievocando la sconfitta patita all'andata in rimonta dopo essere stati in vantaggio per 2-0.

Per Ranieri la gara contro il Benevento, definita una sorpresa del campionato che gioca un calcio gradevole, segna l'inizio di un ciclo di cinque partite importanti per i doriani che definiranno con maggior precisione la classifica della sua squadra.

Nel video realizzato dall'ufficio stampa della Sampdoria, la conferenza di mister Ranieri.