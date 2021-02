Serie D-Girone F: le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 4 febbraio 2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 3/ 2/2021

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 3/2021

RAGAGLIA RANIERO (CASTELFIDARDO)

Per avere, a gioco fermo, colpito con una ginocchiata all'addome un calciatore della squadra avversaria che si trovava all’interno della propria area tecnica.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TRIDICI CLAUDIO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

LAURO MAURIZIO (CASTELFIDARDO)

Entrambi per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanati.

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

FALASCA MATTEO MARIA (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZIRA LEONARDO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FERMANI NICHOLAS (CASTELFIDARDO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

ESPOSITO VITTORIO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

MARCHI ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

RAVANELLI MATTIA (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

NJAMBE MOUSSADJA (CASTELFIDARDO)

RAPARO MARCO (RECANATESE A.S.D.)

ESPOSITO CRISTIAN (RIETI S.R.L.)

TIRAFERRI TIZIANO (RIETI S.R.L.)

BIANCIARDI LORENZO (S.NICOLO NOTARESCO SRL)

GENTILE VINCENZO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

VAN RANSBEECK KENNETH (CYNTHIALBALONGA)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

ORCHI ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

SALVATORI DAVIDE (PINETO CALCIO)

BARBAROSSA DANILO (VASTESE CALCIO 1902)

DI FILIPPO NICOLAS (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

VASCO LORENZO (APRILIA RACING CLUB SRL)

DEL GAUDIO ANTONIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

MELVAN ANTE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

PEZZOTTI MARCO (RECANATESE A.S.D.)

DE ANGELIS ALESSANDRO (VASTESE CALCIO 1902)

BRUNI MATTIA (VASTOGIRARDI)

RUGGIERI SERGIO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CESETTI LEONARDO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

ORAZI LORENZO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

MANARI MANUEL FRANCESC (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

SGAMBATI CARMINE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

BUGARO GIANLUCA (PINETO CALCIO)

MININCLERI SIMONE (PINETO CALCIO)

PERA MANUEL (RECANATESE A.S.D.)

CAGNALE PAOLO (VASTOGIRARDI)