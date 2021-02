UFFICIALE - Anticipato il fischio d'inizio di Foggia-Catanzaro

Cambiano data e orario di Foggia-Catanzaro. La gara, inizialmente in programma domenica 14 febbraio alle ore 15, è stata infatti anticipata alle 12:30 di sabato 13. Questo il comunicato del club rossonero:

"La Lega Pro, attraverso una nota ufficiale, comunica che il match Foggia-Catanzaro, valido per la 24^ giornata del campionato di Serie C – girone C sarà disputato sabato 13 febbraio alle ore 12:30 allo Stadio Zaccheria".