Benevento. Inzaghi: "Per salvarci servirà l'unità di tutto l'ambiente"

Giorno di conferenza stampa per mister Pippo Inzaghi: il tecnico giallorosso ha parlato dalla sala stampa del "Vigorito" in vista del match di domenica contro la Sampdoria. Queste le parole dell'allenatore giallorosso:

"Iago sta molto meglio, penso sia in grado di fare almeno un tempo: deciderò se farlo partire dal 1' o se inserirlo a gara in corso. Se manterrà questa condizione ci darà una grande mano. Tuia è recuperato, ho ancora un allenamento per decidere chi mi da più garanzie dall'inizio.

E' sempre un piacere affrontare la Sampdoria: bella tifoseria, bei colori e poi è un piacere ritrovare Ranieri che ci ha riservato tanti complimenti.

Se Schiattarella e Viola fossero al 100% giocherebbero entrambe: deciderò se metterli insieme oppure no. Sulla trequarti se Insigne e Iago stanno bene sono imprescindibili; ovviamente in qualche caso abbiamo dovuto fare di necessità virtù ma i titolari sono loro.

La Samp è un'ottima squadra che è migliorata molto con gli ultimi due mercati: ha valori per fare un campionato tranquillo e per prendersi soddisfazioni. Già all'andata abbiamo sovvertito i pronostici, vogliamo ripeterci.

Gaich ha avuto problemi burocratici e quindi sarà difficile vederlo in panchina per domenica; lo riavremo per Bologna alla prossima giornata. Deve entrare in forma e non voglio dargli troppa pressione. C'è anche Moncini che è pronto per il rientro.

Non ci snatureremo nelle prossime due partite. Il girone di andata ci ha detto che possiamo stare in Serie A ma senza dimenticare che la lotta sarà dura visto che anche le altre si sono rafforzate. Siamo consapevoli che possiamo farcela ma sarà dura e abbiamo bisogno dell'unità di tutto l'ambiente. Il Parma ha speso tanto, il Cagliari ha messo dentro Rugani e Naingollan: non sarà facile ma ce la metteremo tutta".