Potenza, ufficializzato con il selfie di rito il nuovo tecnico Gallo

Con il rituale selfie di rito il presidente Caiata ha ufficializzato l'arrivo del nuovo tecnico Fabio Gallo. Il terzo allenatore della stagione del Potenza ha già diretto l'allenamento nel pomeriggio e dovrebbe utilizzare da domenica il 4-3-1-2. Gallo non potrà sedere in panchina per una squalifica rimediata lo scorso 13 luglio per essere stato allontanato dal terreno di gioco in occasione della gara play-out a Bari quando allenava la Ternana. Con le Fere ha lavorato da febbraio 2019 a luglio 2020, mentre nella stagione 2017-18 per un'intera stagione ha allenato lo Spezia in serie B conducendolo al decimo posto.