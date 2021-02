Pro Vercelli-Renate 3-0, crolla la prima della classe al Piola

Una super Pro Vercelli si aggiudica il big match del turno infrasettimanale contro il Renate e accorcia in classifica salendo al terzo posto, una partita veramente ben giocata dalla formazione di Modesto in cui si è messo in evidenza il nuovo acquisto Costantino autore di una doppietta che ha chiuso la contesa. Seconda sconfitta nelle ultime tre partite per un Renate che pare in calo e che viene scavalcato in classifica dal Como al primo posto.

La cronaca Renate pericoloso al 4’, Galuppini per Lakti su cui è attento Saro, all’11’ un colpo di testa di Gatto non inquadra la porta, risponde Lakti con Saro che para in due tempi, al 15’ ancora bravo l’estremo di casa su Galuppini. Al 23’ la Pro Vercelli passa in vantaggio: cross di Iezzi dalla destra sul quale Della Morte di testa manda in rete; al 29’ Renate vicino al pareggio ma Saro libera con una tempestiva uscita, prima dell’intervallo una punizione di Della Morte termina alta.

La ripresa parte con i due gialli nel giro di sette minuti per Galuppini, Renate in dieci senza uno dei suoi giocatori di punta; il match diventa nervoso con tante ammonizioni, i cambi sorridono alla Pro con il neo entrato e all’esordio Costantino che su sponda di Hristov segna il due a zero al 74’; clamoroso esordio dell’attaccante che al 77’ su cross di Iezzi fa doppietta e tre a zero, un triplice vantaggio che chiude il match in anticipo, grande vittoria della Pro.