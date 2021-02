Modesto: “Grande gara della Pro, grande esordio di Costantino”

Una vittoria così netta contro la capolista non può che essere accolta con soddisfazione dal tecnico della Pro Vercelli Francesco Modesto: “Soddisfazione enorme battere la prima della classe in questo modo, abbiamo fatto una grande gara, è da agosto che lavoriamo così. Il nostro cammino è ancora lungo, dobbiamo migliorare e integrare nella rosa i nuovi arrivi. Giochiamo sempre a viso aperto, è normale fare qualche errore, loro sono partiti bene e potevano passare in vantaggio, Saro ci ha salvato, ringrazio tutti per la gara che hanno fatto.

Costantino si è subito messo a disposizione, è un giocatore esperto che ha giocato in società importanti, ha fatto un grande esordio. Comi sappiamo tutti quello che ci può dare e il suo valore, è bello avere due attaccanti così; mi aspetto una gara altrettanto significativa contro la Lucchese”.