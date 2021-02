UFFICIALE - Luigi Calemme è un nuovo giocatore del Brindisi

Colpo in attacco per il Brindisi. Il club adriatico si è infatti assicurato le prestazioni sportive del classe 1997 Luigi Calemme, proveniente dal Taranto.

A darne l'ufficialità la stessa società biancazzurra attraverso un comunicato stampa diffuso sui social e che integralmente riportiamo:

"La SSD Brindisi FC comunica che, grazie al nuovo ingresso in società, sta prendendo solidità e forza, anche per questo motivo, dopo una lunga trattativa, ha raggiunto l’accordo con il giovane attaccante, in uscita dal Taranto, classe 1997 Luigi Calemme.

L’attaccante, corteggiato da tante altre società interessate alle sue prestazioni si è legato con un contratto fino a fine stagione ai colori biancoazzurri. Un saluto e un ringraziamento per il buon fine della trattativa vanno al direttore Francesco Montervino e al procuratore del giovane attaccante Stefano Vitullo".