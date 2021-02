Lega Pro, girone C: modificati i criteri per Playout e retrocessioni

È stata approvata la modifica dei “Criteri di retrocessione” e dei“Play-Out del girone C” del Campionato Serie C, in deroga a quanto previsto dall’art. 49 comma 1,lett. b) delle NOIF.La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

La disputa dei Play out per il Girone “C” avviene tra le squadre classificatesi all’ultimo, penultimo,terzultimo e quartultimo posto del girone, secondo la seguente formula:a) la squadra quartultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra ultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra ultima classificata;

b) la squadra terzultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra penultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra penultima classificata

c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season del Campionato Serie C.

Le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), verranno classificate, rispettandol’ordine acquisito nella graduatoria al termine della regular season del Campionato Serie C alpenultimo e ultimo posto e, conseguentemente, retrocederanno al Campionato di Serie D.Alle gare di Play Out si applica la normativa di cui all’art. 57 delle NOIF (“Gare effettuare a cura degli organi federali”).

La squadra ultima classificata al termine della regular season del Campionato Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco in classifica dalla squadra quartultima sia superiore a 8 punti.

La squadra penultima classificata al termine della regular season del Campionato Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco dalla squadra terzultima classificata sia superiore ad 8 punti