Il "Viola Park" della Fiorentina sarà anche Made in Basilicata

È stata messa a dimora la prima pietra del nuovo centro sportivo della Fiorentina, una struttura ultramoderna per un investimento di circa 100 milioni di euro che sarà praticamente Made in Sud. Il patron Rocco Commisso infatti nella conferenza stampa di presentazione del Viola Park ha reso noto che gran parte dei lavoratori che andranno a realizzare il complesso sportivo saranno per la maggioranza calabresi e lucani. Importante motivo di orgoglio sia per il magnate americano Commisso che per il suo Vice Presidente che corrisponde al nome di Joe Appio, manager americano originario della Basilicata e più precisamente di Montescaglioso.