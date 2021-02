Pari tra Salernitana e Chievo: De Luca replica a Tutino

Botta e risposta allo stadio Arechi: Salernitana e Chievo si dividono la posta al termine di una gara bella e combattuta.

La partita inizia subito su buoni ritmi. Il match si sblocca dopo circa venti minuti: Casasola serve Tutino che si libera e infila il portiere, Salernitana in vantaggio.

La reazione del Chievo è affidata a Ciciretti: due conclusioni del fantasista che però non ha fortuna. Si va all'intervallo sull'1-0.

A inizio ripresa arriva subito il pareggio: un cross di Garritano sbatte sulla traversa, De Luca ribadisce in rete con Belec che prova inutilmente a salvare sulla linea. Protesta la Salernitana secondo cui la palla non era entrata, ma per l'arbitro è rete. Parità ristabilita.

La Salernitana risponde con un colpo di testa di Djuric, bravo Semper nell'occasione, e con due tiri di Casasola e Di Tacchio fuori di poco.

Al minuto 80 chance clamorosa per il Chievo ma spreca Djiordjevic, salva Belec. Nel finale gara molto spezzettata, si gioca poco soprattutto nel recupero. Il match finisce in parità.