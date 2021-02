Domani alle 11 sarà ricordato Salvatore Sterpellone al Valerio

Sarà ricordato domani alle 11 al Valerio di Melfi il piccolo Salvatore Sterpellone, figlio del magazziniere Tonino, in occasione del 21° anniversario dalla sua scomparsa. Aveva solo 12 anni quando per una tragica fatalità cadde dal muro esterno dello stadio. Sarà deposto un mazzo di fiori bianchi presso la sua lapide, alla fine del campo di gioco e vicino al possente muro esterno con recinzione che lo circonda e ci sarà una preghiera per ricordarlo da parte di un sacerdote. Saranno presenti sia i familiari che i tifosi della Curva Sud, con in testa Vincenzo Casorelli, Pasquale Giura e Biagio Calabrese.