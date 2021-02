Taranto, le parole di Laterza in vista della trasferta a Cerignola

Conferenza stampa di vigilia per Giuseppe Laterza, in vista del match contro il Cerignola. Il tecnico rossoblù parla innanzitutto della formazione iniziale che scenderà in campo: "Non so se ci sarà nuovamente turnover, i ragazzi stanno bene e sono carichi. Se dovessi cambiare qualcosa lo farei solo per organizzarmi in base alle prossime partite, dunque a livello di organizzazione. Non mi piace la parola turnover perché i ragazzi sono tutti sullo stesso piano". La condizione fisica è un punto cruciale: "Dobbiamo utilizzare queste partite per portare al massimo della condizione alcuni calciatori. Le scelte saranno dettate sotto questo aspetto. I cambi saranno utilizzato per questo motivo: evitare che qualcuno si faccia male e riportare al top della forma chi ne ha bisogno".

In secondo luogo, Laterza presenta l'avversario. Il tecnico dei Delfini evidenzia: "E' un avversario difficile con un'ottima struttura fisica e un'età media giovane. Hanno dinamismo e qualità. Si mostrano come un avversario che sarà arrabbiato e voglioso di fare punti. Da parte nostra non dobbiamo fare l'errore di sentirci appagati". Il match contro il Cerignola inaugura un tour de force importante sia per la classifica che per il morale. Giuseppe Laterza predica calma e concentrazione: prima la gara del Monterisi, poi il Fasano e in ultimo il Lavello. Tre partite che delineeranno il cammino dei rossoblù. "Dobbiamo ragionare partita dopo partita" ha sottolineato il tecnico.

Inoltre, dichiarazione di cuore, così come il gesto da parte di tutta la squadra, che ha deposto un mazzo di fiori sotto la statua di Erasmo Iacovone. "Vogliamo dedicare la vittoria a un personaggio così importante per la Taranto calcistica. La vittoria, qualora dovesse arrivare, sarà tutta per lui".