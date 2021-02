Sassuolo-Spezia 1-2, Erlic e Gyasi ribaltano il risultato

La corsa del Sassuolo verso la zona Europa subisce una brusca frenata a causa dello Spezia. La gara del Mapei Stadium contro i liguri di Vincenzo Italiano finisce infatti con la vittoria ospite per 2-1.

A passare in vantaggio sono i neroverdi al minuto 25' con Ciccio Caputo. Pronta la risposta degli aquilotti che pareggiano a pochi minuti dal termine del primo tempo con l'ex di turno Erlic. Al 42' viene annullato un gol a Djuricic su segnalazione del VAR per fuorigioco. Nella ripresa una zampata di Gyasi al 78' regala un'inaspettata vittoria allo Spezia che conquista tre punti importantissimi per la corsa salvezza. Il Sassuolo, in crisi nera, non riesce ad approfittare della sconfitta dell'Atalanta e subisce la quarta sconfitta nelle ultime sei gare.