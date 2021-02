Benevento-Sampdoria: le probabili formazioni in campo al "Vigorito"

Il lunch-match tra Benevento e Sampdoria aprirà la domenica calcistica della Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta: il Benevento ha ceduto per 4-0 all'Inter al "Meazza"; i doriani hanno perso al "Ferraris" contro la Juventus.

QUI BENEVENTO - Si è quasi del tutto svuotata l'infermeria giallorossa: l'unico ancora alle prese con un infortunio è Letizia. Sarà assente anche l'ultimo arrivato Gaich, tornato da poco dalla Russia per sistemare la parte burocratica del suo trasferimento in giallorosso. In porta ci sarà come sempre Montipò; davanti a lui, da destra a sinistra, Depaoli (ex del match), Glick, Caldirola e Barba. In mediana, insieme a Schiattarella, ristabilitosi dopo il covid, ci dovrebbero essere Viola ed Hetemaj. In avanti, a sostegno di Lapadula, dovrebbero scendere in campo Caprari (altro ex della partita) ed Insigne.

QUI SAMPDORIA - Ranieri dovrà fare a meno del solo Gabbiadini e quindi potrà riproporre quella che per il tecnico romano è la formazione migliore. Davanti ad Audero, ci saranno Bereszynski e Augello sulle fasce mentre la coppia di centrali sarà formata dal giapponese Yoshida e da Colley. Nella zona nevralgica del campo saranno Ekdal e Thorsby a giostrare nel mezzo mentre le corsie esterne saranno occupate da Candreva e Barak. La coppia d'attacco potrebbe essere composta da Quagliarella e Keita anche se non sono da escludere sorprese con gli innesti di uno tra Ramirez e Torregrossa.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Caprari, Insigne, Lapadula; all.: Inzaghi F.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Barak; Quagliarella, Keita; all.: Ranieri.