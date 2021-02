Benevento-Sampdoria 1-1: Caprari illude, Keita la rimette in parità

Benevento e Sampdoria sono entrambe reduci da una sconfitta nel match precedente a quello che oggi le vede contrapposte al “Vigorito”: i giallorossi dal “poker” rifilato dall’Inter al “Meazza”, i blucerchiati dallo 0-2 interno contro la Juventus.

Mister Inzaghi lascia Caldirola in panchina e rilancia Tuia dal 1’, in mediana Improta viene preferito a Viola mentre in attacco ci sono Caprari ed Insigne a sostegno di Lapadula. Ranieri, dal canto suo, si affida a Keita-Torregrossa come coppia avanzata, con Quagliarella pronto a subentrare.

Il primo tempo della partita è molto tattico, con le due squadre che si bloccano a vicenda e le uniche emozioni arrivano dai calci piazzati, unica arma che pare possa essere efficace per sbloccare il risultato. Le occasioni migliori arrivano nel finale di frazione. Al 45’ è la Sampdoria a rendersi pericolosa con un destro dal limite di Keita che Montipò disinnesca in angolo; sulla ripartenza Lapadula porta il contropiede, serve Caprari che va alla conclusione ma la sfera viene, seppur di poco, deviata in corner. All’intervallo, dunque, si va sullo 0-0.

Dopo 5’ dall’inizio della ripresa il Benevento ha una ghiotta occasione per portarsi in vantaggio: Lapadula lavora una grande palla all'altezza del dischetto del rigore, resiste alla pressione di due avversari e serve Caprari che prova a piazzare il diagonale ma la palla termina di poco a lato. Vantaggio che, però, arriva al 55’: Improta protegge palla in area, serve all'indietro Barba che staziona al limite, da questi di prima intenzione per Caprari che, da posizione molto defilata, lascia partire una rasoiata che non lascia scampo ad Audero. Al 62’ occasione per il raddoppio dei padroni di casa con Lapadula che, al termine di un contropiede, vede negarsi il gol da Audero in uscita bassa. Sulla ripartenza ci prova Jankto ma Montipò è attento e devia sul fondo. Sei minuti dopo azione quasi fotocopia della precedente: Improta serve sulla corsa Lapadula che, arrivato in area ospite, calcia in porta ma ancora una volta Audero sbarra la strada alla sua conclusione. All’80’, però, doccia fredda per il Benevento. Damsgaard, entrato con piglio molto positivo al posto di Candreva, sfugge alla difesa giallorossa a destra, arriva sul fondo e la mette al centro per Keita che, da pochi passi, fredda Montipò. All’86’ ci prova Sau con un destro dal limite ma la palla sibila di poco alta sopra la traversa. Il signor Aureliano, arbitro del match, concede 4' di recupero durante i quali non succede nulla e quindi, al triplice fischio, il finale è di 1-1 tra Benevento e Sampdoria.

IL TABELLINO