Sampdoria. Ranieri: "Buon punto ma non una buona prestazione"

Al termine della gara pareggiata dalla Sampdoria sul campo del Benevento per 1-1, mister Claudio Ranieri, tecnico dei doriani, ha risposto alle domande dei giornalisti di DAZN. Queste le parole del tecnico blucerchiato:

"Il punto sul campo del Benevento è un buon punto specie se in partita non si è riusciti a fare quello che avremmo voluto: sicuramente meglio un punto che zero. Nel primo tempo la gara l'abbiamo tenuta in mano noi ma nella ripresa avremmo potuto prenderne un altro paio. Menomale che Audero ha compiuto ottimi interventi. Riassumendo: buon punto ma non buona la prestazione.

In questo momento non siamo né salvi né dobbiamo guardarci alle spalle. Possiamo toglierci qualche soddisfazione se ci sforziamo ancora un po': è una filosofia semplice ma bisogna metterla in pratica.

A fine gara ho fatto i complimenti ad Inzaghi perché il Benevento ha giocato come ce lo aspettavamo. E' una squadra che lotta, determinata e che ci crede fino alla fine.

Avremmo potuto vincerla nel finale ma perché non ci abbiamo provato dall'inizio? Non capisco questa cosa: la mia squadra dovrebbe avere l'atteggiamento avuto nel finale dal primo all'ultimo minuto ed oggi non è successo.

Damsgaard è giovane e va gestito bene. E' sbarcato da poco in Serie A e quando lo inserisco riesce spesso a fare la differenza. E' duttile ed è affidabile sia dall'inizio che da subentrato. E' molto disponibile e questo mi da tranquillità.

Quagliarella per noi è importantissimo: è un grande campione. In alcune gare giocherà e in altre no, non c'è nulla di strano".