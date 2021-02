Cade la Folgore Caratese, per il Gozzano terzo 1-0 consecutivo

Prima contro quarta in classifica si sfidano al "D'Albertas" per quella che potrebbe essere una gara cruciale nel prosieguo del campionato di Gozzano, che guida la graduatoria del girone A di Serie D, e Folgore Caratese, in serie positiva da ben undici turni in cui ha raccolto sei vittorie e cinque pareggi che l'hanno proiettata nel cuore della zona playoff. Il risultato potrebbe assumere ancora più importanza anche in funzione degli altri campi, con il Bra primo inseguitore chiamato al difficile testa a testa con il PDHAE terza forza del campionato.

Dolce dischetto Il terreno scivoloso del "D'Albertas" può essere un fattore di una gara in cui entrambe le squadre sono chiamate a cercare qualcosa e lo si vede già dalle prime battute della partita, caratterizzate da qualche errore di troppo dovuto proprio alle condizioni non ottimali del campo. All'8' un cross tagliato di Piraccini potrebbe essere buono per l'inserimento sul secondo palo di Confalonieri che si getta in spaccata su un pallone che prende velocità nell'impatto con il terreno rendendo impossibile al centrocampista il raggiungimento della sfera. Al 13' Marconi raccoglie al limite dell'area novarese una corta respinta di pugno su azione d'angolo di Vagge ma la conclusione del capitano milanese sorvola la traversa. Nonostante le difficoltà di equilibrio il Gozzano resta propositivo e al 19' viene premiato con il rigore che regala il vantaggio ai padroni di casa: una punizione dalla trequarti di Vono spiove in area dove Carboni, in mezzo ad un nugolo di maglie blu, viene travolto forse dall'ex Bini inducendo Marangone a fischiare la massima punizione, dal dischetto Allegretti è glaciale e al 20' il Gozzano è già in vantaggio. Sul fronte opposto la reazione della Caratese non si fa attendere, Carboni è precipitoso nell'intervenire su Ngom toccando l'avversario che guadagna punizione dal limite: sulla sfera Silvestro che dalla lunetta calcia alle stelle (23'). Ngom è bravissimo a giocare sul filo del fuorigioco e al 27' coglie nuovamente in fallo la retroguardia di casa ma si allarga troppo, anche grazie al ritorno di Pavan, facilitando il compito di Vagge che para senza problemi. Al 33' la Folgore Caratese ci riprova, il colpo di testa di Silvestro diventa buono per Cozzari che in piena area lascia partire un passante che taglia tutta l'ampiezza dei sedici metri senza che nessuno riesca ad intervenire a due passi da Vagge. Gli ospiti aumentano i giri del motore obbligando il Gozzano sulla difensiva anche se i padroni di casa restano pericolosi quando ripartono in campo aperto dove non sfruttano un paio d'occasione per fare male con Sylla. Al 45' è però Di Stefano a sprecare la grande occasione per l'1-1 masticando il tiro al volo dopo un confuso batti e ribatti in area che Vagge controlla sfilare sul fondo.

Brivido finale La Folgore Caratese deve recuperare e nel piglio con cui la formazione di Longo comincia la ripresa si vede tutta la volontà dei milanesi di fare di tutto per ribaltare il parziale del primo tempo, facendo leva soprattutto sulla fascia destra dove agisce Di Stefano. Al 10' proprio Di Stefano raccoglie al limite dell'area un colpo di testa che trasforma in un diagonale affilato che viene deviato in calcio d'angolo; sul corner svetta Ciko e Vagge, un po' fortunosamente, si ritrova la palla tra le mani. Al 14' è profondo il cross di Ngom che Silvestro impatta di testa quasi inginocchiandosi senza però riuscire ad indirizzare sul secondo palo dove Vagge non avrebbe potuto intervenire. Il Gozzano del primo quarto d'ora di ripresa è tutto in un tiro a giro di Vono che nasce come un cross ma diventa poi pericoloso per Pizzella che guarda il pallone uscire non di molto (16'). Al 25' la tribuna del "D'Albertas" esplode per il raddoppio di Allegretti che sfrutta un buco di Bini per intrufolarsi nell'area milanese e trovare la via del gol ma è una gioia di breve durata perché la rete viene annullata per fuorigioco; il remake al 26' quando a sbagliare è Monticone, Allegretti salta anche il portiere ma lo stesso difensore ospite ritorna sui suoi passi salvando il pallone destinato alla porta sguarnita con una deviazione fortunosa sul palo. Clamoroso l'errore sotto porta di Troiano al 41', che a meno di tre metri dalla linea di porta gozzanese spedisce alle stelle un'intelligente tocco di testa di Ngom, che aveva liberato il compagno all'altezza del palo lungo. E' l'occasione migliore prodotta dal forcing della Folgore Caratese nell'ultimo quarto d'ora, che si infrange contro l'attenta retroguardia novarese che, vincendo, compie un altro piccolo passo verso il sogno di tornare in Lega Pro.

GOZZANO-FOLGORE CARATESE 1-0

Reti: 20' Allegretti rig.

Gozzano (3-5-2): Vagge; Bianconi, Carboni, Pavan; Kayode, Confalonieri (42'st Bane), Cella, Piraccini (11'st Carta), Vono; Allegretti (42'st Olivato), Sylla. A disposizione: Cincilla, Modesti, Rampin, Di Giovanni, Siano, Mastaj. All. Soda.

Folgore Caratese (4-5-1): Pizzella; Kaziewicz, Bini, Monticone, Marconi; Di Stefano (11'st D'Antoni), Cozzari (22'st Cacciatori), Ciko, Troiano, Silvestro (26'st Finessi); Ngom. A disposizione: Castaldo, Nifosi, Marini, Paoluzzi, Buono, Schiavina. All. Longo.

Arbitro: Marangone di Udine.

Note: Ammoniti Carboni e Vagge per il Gozzano, Bini e Monticone per la Folgore Caratese.