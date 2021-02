Benevento. Inzaghi: "Abbiamo sprecato tanto, rammaricato per il pari"

Mister Inzaghi, amareggiato per il secondo pareggio interno subito in rimonta dal Benevento, ha commentato in sala stampa il match contro la Sampdoria. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Mi prendo i complimenti di Ranieri ma c'è grande rammarico. Se ad inizio campionato ci avessero pronosticato un pareggio contro la Sampdoria ce lo saremmo tenuto stretto ma, per quanto fatto oggi, lascia l'amaro in bocca. Abbiamo avuto la possibilità di chiuderla e, purtroppo, non lo abbiamo fatto: quando giochi contro una squadra che può inserire elementi come Damsgaard e Quagliarella e non la chiudi puoi anche prendere gol. Posso dire poco alla squadra, abbiamo giocato bene.

Partita equilibrata ma poi nel secondo tempo siamo saliti in cattedra noi e abbiamo sprecato molto. E' un punto comunque importante perché abbiamo imposto il pari ad una squadra forte nonostante l'amarezza nel finale. Nonostante i pronostici di inizio stagione, ci dessero già per retrocessi oggi abbiamo fatto ancora punti contro una squadra che non centra nulla con la lotta per la retrocessione.

Improta l'ho sostituito perché ammonito e poi perché era molto stanco. Iago Falque? Ho fatto scelte diverse perché in quel momento volevo giocare in un certo modo che non si addice alle sue caratteristiche.

Il rammarico è tanto per il pareggio ma il calcio è questo: se sbagli quattro occasioni pulite poi puoi subire gol e rischiare addirittura di perdere"