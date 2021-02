Potenza-Foggia: le formazioni ufficiali

Tutto pronto allo stadio "Alfredo Viviani" che questo pomeriggio, alle ore 17.30, vedrà scendere in campo le formazioni di Potenza e Foggia nel match valevole per la 23° giornata giornata del Girone C del campionato di Lega Pro.

FORMAZIONI UFFICIALI - Questi i ventidue titolari scelti dai due allenatori:

POTENZA (3-5-2): Marcone; Conson, Gigli, Sepe; Coccia, Ricci, Coppola, Bucolo, Panico; Mazzeo, Salvemini. A disposizione: Santopadre, Brescia, Noce, Sandri, Romero, Nigro, Fontana, Di Livio, Volpe, Di Somma, Bruzzo, Cavaliere. Allenatore: Fabio Gallo.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Del Prete; Kalombo, Vitale, Salvi, Garofalo, Di Jenno; D'Andrea, Dell'Agnello. A disposizione: Jorio, Galeotafiore, Germinio, Said, Agostinone, Moreschini, Morrone, Iurato, Pompa, Nivokazi, Balde, Turi. Allenatore: Marco Marchionni.