Serie C LIVE - Girone C: Potenza-Foggia, diretta testuale del match

Scenderanno in campo tra pochi istanti allo stadio "Alfredo Viviani" le formazioni di Potenza e Foggia. Il match in programma è quello valevole per la 23° giornata del girone C di Lega Pro, con il fischio d'inizio fissato per le ore 17.30.

Potrete seguire gli aggiornamenti in tempo reale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/potenza-foggia/358754.html

Formazioni ufficiali

POTENZA (3-5-2): Marcone; Conson, Gigli, Sepe; Coccia, Ricci, Coppola, Bucolo, Panico; Mazzeo, Salvemini. A disposizione: Santopadre, Brescia, Noce, Sandri, Romero, Nigro, Fontana, Di Livio, Volpe, Di Somma, Bruzzo, Cavaliere. Allenatore: Fabio Gallo.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Del Prete; Kalombo, Vitale, Salvi, Garofalo, Di Jenno; D'Andrea, Dell'Agnello. A disposizione: Jorio, Galeotafiore, Germinio, Said, Agostinone, Moreschini, Morrone, Iurato, Pompa, Nivokazi, Balde, Turi. Allenatore: Marco Marchionni.