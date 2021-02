Turris, pareggio da brividi: Bisceglie agguantato nel recupero

Con una doppia rimonta nel finale la Turris evita la sconfitta casalinga e stoppa il Bisceglie.

I nerazzurri avevano sbloccato il match nel primo tempo con Cittadino. Nella ripresa stesso marcatore per il raddoppio, stavolta su rigore. Ma la Turris non molla e nel finale trova l'insperata reazione: al 38esimo Giannone riapre la gara. Poi in pieno recupero Persano sfrutta al meglio l'assist di Franco per il gol cha vale il pareggio.

TABELLINO

TURRIS (3-5-1-1): Abagnale; Rainone, Di Nunzio (33'st Persano), Lorenzini (1'st Alma); Da Dalt, Romano, Franco, Carannante (33'st Esempio), Loreto (28'st Pitzalis); Giannone, Ventola (1'st Longo). All: Fabiano. A disp: Lonoce, Barone, Fabiano R., D'Alessandro, D'Ignazio, Lame, Esposito.

BISCEGLIE (3-5-2): Russo; Altobello (21'st Maimone), Priola, Vona; Tazza (6'st De Marino), Cittadino, Romizi, Pedrini (27'st Bassano), Giron; Sartore (28'st Musso), Cecconi (21'st Rocco). All: Papagni. A disp: Spurio, Mansour, Padulano, Zagaria, Ferrante, Vitale, Casella.

ARBITRO: Tommaso Zamagn