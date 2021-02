Cavese, vittoria e sorpasso: Paganese k.o. nel derby

La Cavese batte la Paganese nel derby e si aggiudica lo scontro salvezza. Una gara combattuta su un campo ai limiti della praticabilità che ha fortemente condizionato il gioco delle due squadre.

A decidere la partita è il gol fulmineo di Gerardi: passano circa due minuti e Calderini va via sulla sinistra, crossa al centro per il centravanti che devia verso la porta, papera di Campani e palla in rete.

Reazione della Paganese con un tiro di Squillace, parato da Kucich. Dopo un inizio scoppiettante, la gara inizia a rallentare e l'agonismo fa da padrone. Al 46esimo la migliore occasione del match per la Paganese capita sui piedi di Onescu che però deve arrendersi a un miracoloso Kucich.

Nella ripresa la pioggia è incessante e il campo è quasi impraticabile. La girandola dei cambi operati da Campilongo e Di Napoli non cambia l'inerzia della gara.

La Cavese si limita a contenere ma fa fatica a gestire la palla. Di contro, la Paganese prova ad attaccare ma si perde costantemente quando si avvicina al limite dell'area avversaria. I tentativi azzurrostellati sono tutti nelle due conclusioni di Zanini e Mendicino, neutralizzate senza affanno dal portiere metelliano. Dopo 5' di recupero termina la gara.

La Cavese batte la Paganese e la sorpassa in classifica.