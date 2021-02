Serie D, il Lavello torna primo al 93' Picerno fermato Ko Francavilla

La serie D girone H regala eterne emozioni in vetta. In una settimana le due lucane Lavello e Picerno ci hanno regalato sorpassi e controsorpassi. A ritornare in vetta sono gli ofantini con il rigore trasformato da Liurni al 93' che ha permesso di piegare nel big match la Fidelis Andria e superare in classifica i melandrini. La squadra di Ginestra cambia campo, ma non riesce a vincere nemmeno a San Gregorio Magno. Il rendimento interno resta da play-out. I picernesi la sbloccano con Konè dopo 6', ma vengono raggiunti al 15' da Trovè e ribaltati al 3' di recupero del primo tempo da Bernardini, prima di realizzare il 2-2 definitivo al 21' della ripresa con capitan Esposito dal dischetto. Continua il momento negativo del Francavilla che ormai non riesce a vincere sul campo dal 1° novembre. La squadra di Lazic viene battuta dal Team Altamura con la doppietta di Croce che con un gol per tempo consente di raggiungere il Picerno al secondo posto.