La Gelbison stende il Dattilo con Gagliardi e Stancarone

Bella vittoria dei rossoblù allo Stadio Morra. Una partita adrenalina e ricca di emozioni.Sedicesimo turno archiviato per Gelbison e Dattilo Noir che nel pomeriggio di oggi giocavano in terra cilentana allo stadio “Morra“. I rossoblù, in serie positiva da 9 turni, cercavano continuità tra le mura amiche. La sfida del gruppo I di Serie D metteva opposte due squadre in salute. I padroni di casa della Gelbison sono a quota 21 punti raccolti nelle 13 gare giocate mentre gli ospiti seguono con 2 punti in meno, con una partita da recuperare.

La gara, delle ore 14:30, affidata alla direzione arbitrale del sig. Luca Capriuolo della sezione arbitrale di Bari termina con il risultato di 2-0 in favore dei Cilentani, guidati da Ferazzoli, con le reti di Gagliardi e Stancarone.

Gelbison-Dattilo Noir: il primo tempo - Prima occasione da rete al terzo minuto per la gelbison con Gagliardi protagonista che viene steso in area prima della sua conclusione. Il direttore di gara lascia però correre, lasciando molti dubbi. Al 6′ la risposta ospite arriva con una conclusione di Calafiore che si spegne sul fondo. Poco dopo il quarto d’ora Gelbison ancora pericolosa con Gagliardi che costringe all’intervento Giappone, estremo difensore del Dattilo Noir. Alla mezz’ora è Maiorano a cercare per i cilentani il jolly direttamente da corner: la traiettoria disegnata dal calciatore rossoblù bacia solo la traversa. La sfida si sblocca però al minuto 37 quando è Gagliardi, su piazzato, a beffare Giappone, salvato pochi minuti prima dalla traversa colpita da capitan Uliano.

La ripresa - Gelbison e Dattilo Noir, ripartiti dal parziale di 1-0, vedono equilibrio sostanziale in avvio di seconda frazione. Al 6′ Coulibaly cerca gloria con una conclusione pericolosa, che però non trova l’angolino giusto per il raddoppio.

All’undicesimo è invece Graziani a tentare la via della rete con una battuta insidiosa scagliata da posizione favorevole. I cilentani, apparsi tonici nella prima ora di gioco, al 59′ vedono gli ospiti costretti in dieci. Fragapane, dopo un’entrata in ritardo da ultimo uomo, su Coulibaly lanciato a rete, viene infatti allontanato dal direttore di gara. Nella fase centrale, complice la girandola dei cambi, i ritmi si abbassano.

Nelle battute finali è Onda, per i cilentani, servito da Sparacello, al suo esordio in maglia rossoblù, a calciare verso la porta siciliana un tiro che si spegne di poco al lato. Nei 4 minuti di recupero concessi, con i siciliani sbilanciati, arriva prima un salvataggio sulla linea di un difensore del Dattilo e poi la rete del definitivo 2-0 che chiude la gara con sigillo di Stancarone che vede la sua conclusione deviata da un avversario.

Il tabellino Gelbison-Dattilo Noir 2-0

GELBISON: D’Agostino; Bruno, Dayawa, Mautone; Bonfini, Uliano, Graziani (77′ Pipolo), Maiorano, De Foglio (63′ Onda); Coulibaly (86′ Stancarone), Gagliardi (82′ Sparacello). A disp.: Simoncelli, Zollo, Romano, Coiro, Ziroli. All. Ferazzoli.

DATTILO NOIR Giappone, Benivegna, Fragapane, Pagliarulo, Galfano; Calafiore, Sekkoum, Di Giorgio; Iraci, Terranova; Manfrè. A disp.: Grimaudo, Nigro, Cicala, Pollina, Pirrello, Doda, Pace, Said, Di Giuseppe. All. Chianetta.

ARBITRO: Capriuolo di Bari (Rinaldi-Martinelli).

MARCATORI: 34′ Gagliardi, 92′ Stancarone

ESPULSI: al 58′ Fragapane (Dat)

Ufficio stampa Gelbison