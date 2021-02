Cerignola-Taranto, pareggio a reti bianche al Monterisi

Un buon pareggio quello del Taranto, ottenuto sul sintetico del Monterisi di Cerignola. La compagine allenata da Michele Pazienza aveva bisogno di un risultato positivo per riscattare le due sconfitte consecutive contro Real Aversa e Fasano. I rossoblù, invece, si approcciano alla sfida con convinzione di poter far bene, reduci dalla vittoria interna nell'infrasettimanale contro il Francavilla in Sinni. Tuttavia, Giuseppe Laterza aveva sottolineato la difficoltà del match contro il Cerignola e la voglia di dover continuare a fare punti, considerando la ricerca costante della migliore condizione, dopo un mese di assenza dal terreno di gioco. Piccoli cambiamenti nell'undici iniziale: fuori Guaita e Rizzo, dentro Mastromonaco e Gonzalez.

La partita inizia con un buon ritmo con il Taranto che sfiora il goal al 9' con Diaz, che anticipa Chironi - l'estremo difensore della squadra di casa - ma la palla termina oltre la traversa. Il Cerignola alza le lancette e il Delfino concede qualche occasione. Al 26', infatti, Boccia perde un pallone da posizione rischiosa, Achik vede Sposito fuori dai pali e dai 30 metri cerca l'eurogoal. Il portiere del Taranto è bravo a mettere in angolo e, nell'occasione, si fa anche male. Syku prova la botta ma Sposito è ancora il protagonista assoluto. Il match sale di intensità, i padroni di casa attuano un buon pressing e il Taranto prova a farsi vedere in avanti grazie a qualche fiammata. Nel secondo tempo Diaby entra al posto di Tissone e Guaita rileva Mastromonaco. Il canovaccio cambia: il Taranto accusa la stanchezza e il Cerignola ci prova con maggiore insistenza. Laterza legge bene la partita e richiama in panchina Falcone e inserendo il difensore Rizzo. La scelta è condizionata dall'espulsione di Gonzalez per somma di ammonizioni. Nei minuti di recupero, il Cerignola spinge e il Taranto difende il risultato in dieci portando a casa un punto che vale tanto.

I rossoblù, dunque, appaiono in fase di ricarica in vista dei recuperi. La risposta principale che si aspettava Laterza è arrivata: lo spirito di squadra e la compattezza hanno trionfato ancora una volta. Riprendere a giocare con intensità per tutti i 90' è dura, dopo tanto tempo di assenza. Il pareggio a reti bianche contro l'Altamura è stato l'apripista, contro il Francavilla si è vista una squadra cinica e contro il Cerignola, i rossoblù, hanno fatto un passo importante verso il pieno recupero della forma. Adesso, testa al match contro il Fasano, in programma mercoledì 10 febbraio.