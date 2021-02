Il Foggia soffre ma vince: 0-1 al Potenza, decide Del Prete

Vittoria di misura del Foggia a Potenza. I rossoneri sbancano il "Viviani" grazie alla decisiva zampata di Del Prete e conquistano il quarto risultato utile consecutivo, condannando la compagine lucana all'ennesima sconfitta.

CRONACA - Moduli speculari per i due allenatori che si affidano entrambi al 3-5-2. Nel Potenza oltre al tecnico Fabio Gallo, subentrato in settimana ad Ezio Capuano, esordio dal 1' anche per il grande ex Fabio Mazzeo chiamato subito a far coppia in attacco con Salvemini. Dalla parte opposta Marchionni deve rinunciare all'infortunato Alessio Curcio, ma recupera Del Prete che va a completare il terzetto difensivo davanti a Fumagalli. Cabina di regia giostrata da Salvi, sostenuto ai lati da Vitale e Garofalo, con Kalombo e Di Jenno che agiscono sulle corsie esterne. Davanti invece il tandem composto da D'Andrea e Dell'Agnello.

Pronti-via e Foggia subito in vantaggio dopo appena otto giri di lancette: angolo di Di Jenno dalla destra, Del Prete anticipa Conson e trafigge Marcone da pochi passi. Rossoneri ancora pericolosi qualche istante dopo: break di Kalombo sulla destra, rimpallo che favorisce Vitale che senza esitare va alla conclusione, palla che termina alta oltre la traversa. Il Potenza si fa vedere per la prima volta alla mezz'ora: gran botta di Ricci dal limite dell'area, Fumagalli devia in calcio d'angolo. Al 38' disimpegno del Foggia in fase difensiva, ne approfitta Coccia che mette al centro per Ricci che conclude di testa: pallone alto. E' anche l'ultima emozione della prima frazione di gioco: dopo un minuto di recupero squadre che rientrano negli spogliatoi per l'intervallo con il Foggia in vantaggio 0-1.

Nella ripresa molto meglio la compagine di casa. Al 65' punizione del neo entrato Sandri, Conson, lasciato inspiegabilmente tutto solo, non trova lo specchio della porta da pochi passi. Su capovolgimento di fronte il Foggia sfiora il raddoppio: punizione di Di Di Jenno, conclusione di Kalombo ribattuta, palla che diventa buona per D'Andrea che va al tiro da posizione ravvicinata, grandissimo intervento di Marcone che respinge. Gallo cambia la coppia d'attacco inserendo Volpe e Romero per Salvemini e Mazzeo, Marchionni replica con gli ingressi di Balde, Germinio e Morrone ai posti di D'Andrea, Anelli e Salvi. Potenza pericoloso ancora al 70': altra punizione di Sandri, Volpe anticipa il proprio marcatore e calcia di prima intenzione, palla di poco sul fondo. Nel finale la squadra di Gallo rimane in dieci per via del doppio giallo rimediato da Sepe, ma nonostante l'inferiorità numerica va vicina al gol con Coccia, che impegna severamente Fumagalli. Il Foggia soffre ma alla fine porta a casa un successo pesantissimo.

Con questo risultato il Foggia raggiunge quota 36 punti e balza al 4° posto, il Potenza rimane invece appaiato in terzultima posizione. Nel prossimo turno, rossoneri che riceveranno allo "Zaccheria" il Catanzaro, lucani che invece attenderanno in casa la capolista Ternana.

IL TABELLINO DEL MATCH

LA CLASSIFICA AGGIORNATA