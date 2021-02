Afragolese, il presidente Niutta su Fb: "Rassegno le mie dimissioni"

Momento di difficoltà per l'Afragolese che oggi ha rimediato un'altra sconfitta.

Il presidente Raffaele Niutta con un post sui social ha annunciato le sue dimissioni. Le sue parole:

Oggi, per l'ennesima volta, una pessima figura, chiedo umilmente SCUSA A TUTTI I TIFOSI VERI AFRAGOLESI!

CREDO AGLI OCCHI DI TUTTI DI AVER SEMPRE DATO IL MASSIMO E ONORATO I COLORI CERCANDO DI PORTARE AD AFRAGOLA GIOCATORI IMPORTANTI !QUELLO CHE DOVEVO FARE AL MIO ARRIVO CREDO DI AVERLO CENTRATO, SPERAVO IN UNA SERIE D CON MENO SOFFERENZE !!Ma mi rendo conto che la D è un'altra cosa. La meritocrazia no ha pagato , mi prendo le mie responsabilità , e come dice qualche tifoso “ AVETE FALLITO, ANDATE VIA DALLA CITTÀ”.

Nella mia Umiltà e avendo ancora tempo ( 19 partite) per potersi salvare, chi intende prendere il mio posto alla guida dell’AFRAGOLESE sono ben lieto di passare la MANO!

Non è una resa, ma solo la "consapevolezza" MAGARI AVENDO IDEE PIÙ CHIARE DEL SOTTOSCRITTO, CHE SI PUÒ DARE UNA NUOVA STERZATA DEFINITIVA A QUESTA SQUADRA !!

DA STASERA RASSEGNO LE MIE DIMISSIONI

Grazie Afragola. Da stasera recupero la mia famiglia e i miei figli.