Domani l'arbitro Paolo Lapenta esordirà in serie A di calcio a 5

Esordio particolare per l'arbitro Paolo Lapenta. Il fischietto di Moliterno domani debutterà nella serie A di calcio a 5 al PalaSport di Avellino in Sandro Abate-Todis Lido di Ostia. Dopo 117 gare dirette nella Serie A2, l'arbitro moliternese diventa il primo arbitro della Val d'Agri ad esordire nella massima serie del futsal. Lapenta è arbitro effettivo dal 30 dicembre 2001 è stato a disposizione dell’OTR Basilicata fino alla stagione 2005/2006 dirigendo le gare in tutte le categorie provinciali e regionali. Nella stagione 2006-2007 è stato promosso dopo tre anni di Eccellenza alla CAI (Commissione Arbitri Interregionale). Nell'anno seguente dopo aver superato il corso di qualifica per Assistente Arbitro Nazionale, è stato inquadrato nell’organico di Serie D, dove ha ricoperto il ruolo di Assistente Arbitrale per 4 stagioni sportive totalizzando 102 gare. A luglio 2012 per limiti di permanenza nel ruolo ritorna a disposizione del Cra Basilicata e alla ricerca di nuovi stimoli e nuove ambizioni, Lapenta decide di intraprendere e passare alla disciplina del Calcio a 5. Dopo appena un anno e mezzo di permanenza nell’organico regionale di calcio a 5, nella stagione 2013-2014 viene promosso alla CAN 5 nazionale. Esordisce in Serie B di calcio a 5 il 28 settembre 2014 con la gara Meta Catania-Area Mola Bari. Il debutto in serie A2 avviene sempre in terra etnea nella gara Meta Catania-Futsal Bisceglie il 18 febbraio 2017. Con la gara di domani Lapenta raggiunge un altro lucano nella massima serie: Arrigo D'Alessandro della sezione di Policoro.