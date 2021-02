Benevento. Quel cambio che voleva essere conservativo ed invece...

La premessa, doverosa, è che il Benevento si trova comunque a +8 sulla zona retrocessione e, nonostante il pareggio contro la Sampdoria, ha guadagnato un ulteriore punto su Cagliari, Parma e Crotone, ieri sconfitte.

Detto ciò, il pareggio di ieri contro i blucerchiati ha lasciato molto amaro in bocca: chiariamoci, un punto contro la Sampdoria è tanta roba per una neopromossa, specie se consideriamo che nei due match contro i doriani i punti sono stati 4 sui 6 totali. Tuttavia è il modo con il quale è arrivato il pari che non può essere accettato.

Inzaghi ha sempre lodato i suoi per l'atteggiamento avuto nelle precedenti partite, anche al cospetto di squadre blasonate, vedi i pareggi contro Juventus e Lazio. Ieri, però, è stato lo stesso allenatore giallorosso ad andare contro quell'atteggiamento, ad avere quasi paura dell'avversario nel finale finendo per chiudersi con un cambio scellerato visto l'andamento della partita. Il Benevento, infatti, fino alla mezzora del secondo tempo aveva messo all'angolo l'avversario, lo stava lavorando ai fianchi e aveva piazzato anche un paio di colpi che lo potevano mandare k.o.. Poi, con il cambio Foulon-Improta ed il conseguente passaggio alla difesa a 5 si è del tutto ribaltata l'inerzia della partita.

La volontà di coprirsi, infatti, è coincisa con un arretramento del baricentro che ha permesso alla Sampdoria di uscire dalla sua metà campo e di pressare la Strega nella propria. Damsgard si è rivelato essere un avversario troppo forte per Foulon, non a caso tutti i pericoli creati dai ragazzi di Ranieri sono arrivati dalla fascia destra d'attacco doriana, la sinistra difensiva giallorossa.

Ovvio che Inzaghi si rammarichi per il pareggio subito nel finale ma forse, e sottolineiamo il forse, con un po' di "sfacciataggine" in più e senza snaturare modulo e mentalità si sarebbe potuti tornare a casa con tre punti invece di uno. Il tecnico giallorosso è persona intelligente, che sa di calcio e che, soprattutto, impara dai suoi errori: speriamo che la giornata di ieri gli abbia dato spunti di riflessione da mettere in pratica nelle prossime partite.