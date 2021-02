Savoia, Chianese: "Ci si aspettava reazione, ma non tutto da buttare"

Al termine del pareggio interno per 0-0 contro il Nola, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore Mauro Chianese:

“Quando c’è un cambio allenatore non è mai semplice, in questo caso neanche i ragazzi hanno assorbito bene questo addio. Ci si aspettava una reazione. Devo dire che non abbiamo iniziato male la gara, poi è subentrata della paura, la stessa paura che ha accompagnato la squadra nell’ultimo periodo. Dobbiamo lavorare, solo lavorare. Non è assolutamente tutto da buttare, siamo stati un po’ confusionari ma comunque abbiamo provato anche con un uomo in meno a vincerla. La squadra ha bisogno di migliorare mentalmente, lo sappiamo e non abbiamo paura di quello che aspetta in futuro. Io credo negli obiettivi della società, sono stato chiaro in sede di presentazione”.