Sampdoria. Silva: "Benevento migliore, salvati da Audero"

È un veterano come Adrien Silva a presentarsi di fronte alle telecamere dopo l’1-1 di Benevento. Il portoghese, proposto come scudo davanti alla difesa, commenta così la prestazione della Sampdoria: "Avremmo dovuto e potuto fare di più oggi. Anche se in fin dei conti abbiamo fatto un punto, che è sempre meglio che niente. Ma non è questa la nostra mentalità: noi vogliamo la vittoria ogni volta che entriamo in campo. Non ci siamo riusciti e non possiamo fare altro che migliorare in vista della prossima partita".

Il portoghese si focalizza in particolare su di un aspetto tattico e di qualità della manovra: "Non siamo riusciti a riorganizzare bene il gioco quando perdevamo la palla e nel secondo tempo è successo troppo spesso. Il Benevento invece ha creato delle buone occasioni in contropiede, sulle quali Audero è stato bravissimo. Ci ha tenuto in piedi e ci ha permesso di portare a casa un punto. Ora però guardiamo avanti".