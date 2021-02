Giovedì 11 febbraio prima puntata di Cross sulla web tv IamCMT Channel

Partirà giovedì 11 febbraio alle ore 19 il nuovo approfondimento settimanale del calcio materano dal nome "Cross", sulla web tv I am Calcio Matera Channel in diretta sulla nostra pagina Facebook. A condurre Giovanni Colucci, redattore del nostro portale, che avrà come compagni di avventura i giornalisti Antonio Mutasci, redattore del Quotidiano del Sud - Basilicata, e Giuseppe Eletti, nuovo volto di I Am Calcio Matera e da anni giornalista su fiorentinanews.com. In regia Alessandro Savino, già fotoreporter del sito.