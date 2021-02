Real Agro Aversa. Filosa: "Con la Puteolana avremmo meritato di più"

"Una prestazione importante della nostra squadra, meritavamo probabilmente qualcosina in più ma sono contento della gara dei nostri ragazzi. E' un buon punto contro una diretta avversaria per la salvezza. Muoviamo la classifica ed è un ulteriore passo verso quella permanenza in Serie D che è l'obiettivo che ci siamo prefissati ad inizio stagione".

Il direttore sportivo del Real Agro Aversa, Paolo Filosa, elogia il lavoro di mister De Stefano e dei ragazzi dopo lo 0-0 allo stadio di "Volla" contro la Puteolana. La gara è stata caratterizzata da una pioggia incessante ed ha visto anche il palo di Della Corte oltre al mancato tap-in di Faiello sotto porta: "Abbiamo disputato una grande partita, peccato solamente per gli episodi che non ci hanno premiato".

E adesso testa al Sorrento, gara in programma domenica prossima. Anche se non è ancora stato deciso dove si giocherà: "L'Opes ha avviato la risemina del manto erboso dello stadio "Bisceglia" - ha detto il ds Filosa - e dobbiamo semplicemente dire grazie al presidente Antonini e a tutto lo staff per l'immenso lavoro che stanno facendo per lo stadio e per agevolare anche la nostra società. Abbiamo stressato il prato e la pioggia di certo non ha agevolato la tenuta del verde del "Bisceglia". Ancora una volta l'Opes ha fatto un investimento importante ingaggiando un agronomo professionista che rimetterà a nuovo l'impianto di via Caruso che tornerà ad essere un "gioiellino" per la provincia di Caserta. Chiaramente questo potrebbe portarci lontano dallo stadio di casa per la sfida col Sorrento. Stiamo valutando attentamente come muoverci per il derby e nei prossimi giorni comunicheremo l'impianto dove si giocherà".

Ufficio Stampa Real Agro Aversa