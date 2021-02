L’ex Matera Auteri vicino all’esonero: al Bari un nome a sorpresa

Gaetano Auteri ormai ha le ore contate sulla panchina del Bari. L’ex Matera, dopo la sconfitta patita contro la Viterbese al San Nicola nell’ultimo turno di campionato, sarà sostituito nelle prossime ore da un nome a sorpresa: Massimo Carrera. Ex collaboratore di Antonio Conte alla Juventus e alla Nazionale, per lui esperienze importanti alla guida dello Spartak Mosca e dell’AEK Atene.

Ora il Bari, dove sostituirà don Tano. Per il tecnico di Floridia sembrano lontani anni luce gli anni nella città dei Sassi, dove sicuramente non aveva le pressioni di una piazza imponente come quella barese.