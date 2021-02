Lavello, con El Ouazni e Marotta la corsa verso la C è un obbligo

Con gli arrivi del centravanti Badr Eddin (meglio conosciuto come Bruno) El Ouazni e del fantasista Mario Marotta nello scorso fine settimana e il successo di ieri al 93' contro la Fidelis Andria su rigore di Liurno, adesso il Lavello deve credere fortemente al salto di categoria. La formazione di Zeman si è ripresa il primo posto dopo soli quattro giorni (che potrebbe essere temporaneo se mercoledì il Picerno dovesse battere nel recupero il Sorrento) e domenica chiuderà il girone di andata contro il Taranto per testare ulteriormente la propria forza in chiave promozione. Tra le favorite per la vittoria finale ora il Lavello non può più nascondersi ed entra di diritto per provare il doppio salto di categoria consecutivo.