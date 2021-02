Soda guida un Gozzano da primato: "Posizione frutto del lavoro"

La vittoria di misura contro la Folgore Caratese ottenuta nell'ultimo weekend dal Gozzano è di quelle che danno la dimensione di una condizione più che ottimale per la compagine di Antonio Soda, non fosse altro per la caratura di un avversario venuto al "D'Albertas" con l'obiettivo di vendere cara la pelle al cospetto della capolista. Un successo arrivato anche grazie ad episodi che hanno sorriso ai cusiani, che però ci hanno messo del loro compattandosi in una prestazione che ancora una volta ha messo sotto i riflettori l'impermeabilità difensiva che ormai raggiunta dai rossoblù, miglior difesa del campionato, a cui manca solo il testa a testa con il Bra per chiudere in maniera trionfale un girone d'andata che li vede girare la boa di metà campionato in vetta alla graduatoria.

La striscia aperta di dieci vittorie e due pareggi lancia buoni segnali in vista della primavera, quando si tireranno le somme di un campionato a lungo spezzettato per gli effetti di una pandemia che ancora resiste: "Non siamo partiti per vincere il campionato - confessa mister Soda - però ora siamo lì dopo aver fatto 41 punti nel girone d'andata. E' difficile dire dove potrà arrivare questa squadra ma altre squadre che dovevano vincerlo ora sono sotto di noi per cui è giusto godersi questo momento, provando a continuare nella missione che ci siamo posti, ossia quella di far crescere i nostri giovani".

Mercoledì il recupero del big match con il Bra, che potrebbe dare ulteriori spunti ad un campionato che vede queste due squadre ormai avvantaggiate sul resto del gruppo: "Spiace dover affrontare una gara così importante - chiosa Soda - dopo un filotto di gare in cui siamo stati chiamati a giocare quasi sempre due gare a settimana; mi sarebbe piaciuto giocarla in un momento di relativa calma, con la possibilità di preparare al meglio la sfida per far recuperare tutti i giocatori perché il Bra è una squadra forte; ne siamo consapevoli e ci giocheremo le nostre carte, poi se troveremo un avversario più forte di noi stringeremo loro la mano e andremo avanti perché il campionato è lungo".