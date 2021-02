Avellino - Palermo 1-0: decide Silvestri da centrocampo

A pochi minuti dall'inaspettato ko di un Bari sempre più in crisi, l'Avellino riceve il Palermo al Partenio-Lombardi.

L'atteggiamento iniziale dei lupi, merito sicuramente della formazione rosanero, non è quello tipico della squadra che ha compreso la grossa opportunità, tant'è che la prima conclusione nello specchio è degli ospiti.

I lupi replicano col piazzato di Tito, che s'affida più al manto bagnato che alla bontà dell'esecuzione, ma Pelagotti è attento. Il numero uno dei siciliani si ripete poco dopo sulla sortita di Carriera deviando ancora in corner.

Le occasioni latitano da ambo i lati. Il Palermo è organizzato, si difende con ordine e l'Avellino non pare proprio avere il colpo in canna, fino al clamoroso episodio del quarantanovesimo: la palla balla a pochi metri dal cerchio di centrocampo, Silvestri la spara via; il resto lo fanno il sintetico scivoloso e un Pelagotti che non aveva messo in conto il rimbalzo maligno per l'assurdo vantaggio irpino.

Sbloccato il risultato, l'Avellino amministra, riparte un paio di volte con Bernadotto e Maniero e si rifugia nei guantoni di Forte che deviano in angolo una conclusione di Broh.

Tre punti d'oro per la truppa di Braglia che piomba a meno uno dalla seconda piazza in graduatoria.