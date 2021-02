Lucchese-Pro Vercelli 0-0, scialbo pareggio della Pro in Toscana

Grande occasione sprecata dalla Pro Vercelli che sul campo dell’ultima della classe Lucchese non va oltre lo zero a zero nonostante quasi un tempo disputato in superiorità numerica. Lo zero a zero desta ancora più rammarico per le sconfitte di Como ed Alessandria e il pareggio del Renate, con un successo la formazione di Modesto sarebbe entrata di prepotenza in lotta per il primo posto.

La cronaca Poco spettacolo fin dalle prime battute di gioco su un campo in condizioni pessime, al 18’ conclusione di Zerbin dalla distanza che non inquadra la porta, lo stesso Zerbin e Iezzi sfiorano la deviazione vincente al 23’, la Lucchese si difende e la Pro non riesce a sfondare, la prima frazione termina zero a zero.

Il secondo tempo parte con un colpo di testa di Clemente deviato dalla difesa della Lucchese, al 50’ grande doppio intervento di Saro su Bianchi, rischia grosso la Pro.

La Lucchese rimane in dieci al 53’ per l’espulsione di Solcia, la Pro preme, ci prova Rolando due volte e Comi ma su un errore della difesa vercellese Petrovic sfiora l’uno a zero, all’87’ Rolando vicino al gol, di testa manda di poco a lato e nonostante i sei minuti di recupero il risultato resta ancorato sullo zero a zero.