Modesto: “Ci abbiamo provato fino alla fine, i miei hanno dato tutto"

Occasione sprecata per la Pro Vercelli che non va oltre lo zero a zero a Lucca contro il fanalino di coda del girone, le parole del tecnico Modesto nel post match: “Partita difficile contro una formazione che fin dai primi minuti ha giocato dietro la linea della palla, è mancata un po' di lucidità sotto porta, la partita l’abbiamo sempre fatta noi. I ragazzi ce l’hanno messa tutta, non ho niente da rimproverare ai miei.

Alla terza partita in una settimana abbiamo retto benissimo su un campo pesante, ci è mancato il guizzo vincente; anche oggi non abbiamo preso gol e abbiamo centrato il sesto risultato utile consecutivo, possiamo crescere e migliorare sempre di più”.