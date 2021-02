Borgosesia-S.Levante 0-2, crisi nera per i granata

Continua inesorabile il momento negativo del Borgosesia che contro il Sestri Levante perde la settima partita consecutiva accentuando la crisi di questo inizio 2021; lo specchio del momento dei valsesiani è il primo tempo, contro una formazione di alta classifica con occasioni da entrambe le parti il risultato all’intervallo premia per due a zero i liguri che devono solo amministrare nella ripresa.

La cronaca Il primo squillo è dei valsesiani con Rizzo che su assist di Bramante calcia a lato, risponde il Sestri Levante con un colpo di testa di Ferretti che non inquadra la porta, al 10’ annullata una rete ad Aloia per una posizione di fuorigioco apparsa dubbia; al 19’ Sestri Levante vicino all’uno a zero con Ferretti che centra in pieno la traversa, è il preludio del vantaggio che arriva al 24’ con Croci che segna dopo un palo di Pane. Il Borgosesia reagisce con un colpo di tacco di Aloia, Salvalaggio para in corner, bravo l’estremo ospite anche su Rizzo e ancora su Aloia, prima della pausa Buso in contropiede sigla il raddoppio che indirizza la partita, la ripresa vede andare vicino il Sestri Levante al tris con Cirrincione e Buso, il Borgosesia non ha la forza nemmeno per provare a riaprire la partita.