Ternana-Casertana 5-1: la capolista prosegue la striscia da imbattuta

Con un secco 5-1 la capolista Ternana ha sbrigato la pratica Casertana al "Liberati" e continua la sua corsa in vetta alla classifica. Passivo forse troppo pesante per i falchetti che, almeno nella prima frazione, erano riusciti a tenere il match in sostanziale equilibrio.

Il primo quarto d'ora è di marca ospite con un ispirato Turchetta che impensierisce Iannarilli sia direttamento che fornendo assist per i compagni. Tuttavia è la Ternana che al 27' passa in vantaggio: tiro di Falletti dal limite, Avella respinge servendo, però, Furlan che insacca. Dopo altri 4 giri di lancette i rossoverdi raddoppiano: tiro da fuori area di Partipilo che non lascia scampo ad Avella. Dopo aver rischiato di subire anche la terza rete al 41' su un colpo di testa di Kontek, la Casertana sfiora il gol prima con Cuppone e poi con Rosso; al 46' gli sforzi degli ospiti vengono premiati: angolo di Santoro, testa di Konatè e palla in fondo al sacco della Ternana. La prima frazione, quindi, si chiude sul 2-1 per i padroni di casa.

La ripresa si apre con il terzo gol della Ternana: contropiede di Partipilo che, arrivato davanti ad Avella, fredda il portiere ospite con un preciso tiro sul secondo palo. Al 57' arriva la quarta rete dei padroni di casa: Raicevic fa tutto da solo seminando il panico nella difesa rossoblù e deposita la palla in rete. All'81' è Peralta a siglare la rete che vale la "cinquina": Partipilo supera Avella in uscita e serve il compagno di squadra che deve solo appoggiarla in rete. Al triplice fischio, dunque, il punteggio è di 5-1 per la Ternana sulla Casertana.

TABELLINO

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Laverone, Boben, Kontek, Frascatore (79′ Mammarella); Proietti (71′ Paghera), Palumbo (46′ Salzano); Partipilo, Falletti (63′ Peralta), Furlan; Raicevic (71′ Ferrante). All.: Cristiano Lucarelli

CASERTANA (4-3-3): Avella; Del Grosso (62′ Rillo), Carillo, Konate, Polito; Izzillo, Santoro, Icardi (61′ Matese); Turchetta (62′ Pacilli), Cuppone (61′ Matos), Rosso (78′ Longo). All.: Federico Guidi

MARCATORI: 27’ Furlan (T), 31’ e 48′ Partipilo (T) 46’ Konate (C), 57′ Raicevic (T), 82′ Peralta (T)

AMMONITI: Santoro, Palumbo

RECUPERO: 2’ pt; 2’st

ARBITRO: Eduart Pashuku (Albano Laziale)

Foto: A.Mirimao, sito ufficiale Casertana FC