Il Crb abbraccia "Iman", progetto solidale per i bambini siriani

Il Comitato Regionale della Lnd Basilicata abbraccia “Iman”, il progetto artistico di Gianpiero Francese con finalità umanitarie che ha l’obiettivo di raccogliere fondi (l’intero incasso sarà devoluto in beneficenza senza nessuna detrazione), con la preziosa mediazione dell’Unicef, da destinare ai bambini in Siria. Si tratta di un album musicale dal titolo Già, che si apre con una canzone dal titolo Iman dedicata alla bambina morta di freddo fra le braccia del padre lo scorso febbraio.

L’album contiene 10 canzoni con importanti collaborazioni, come quella del pianista Ernesto Vitolo, del percussionista Tony Esposito, entrambi nel gruppo storico di Pino Daniele, dell’organista Aldo Banfi musicista di Fabrizio De Andrè, di Nadia Biondini corista di Eros Ramazzotti, Nello Giudice e Carlo Fimiani, bassista e chitarrista di Mango, del fisarmonicista Alessandro D’Alessandro, e di altri musicisti di livello nazionale.

“Il nostro Comitato ha la solidarietà nel proprio Dna. – afferma il presidente Piero Rinaldi - Le numerose iniziative fatte in tal senso lo dimostrano. Pertanto abbiamo accolto con favore e senza esitazione l’invito rivoltoci da Gianpiero Francese di aderire a questo progetto. Lo abbiamo fatto con ancora maggiore convinzione e partecipazione emotiva in quanto si rivolge ai bambini che fuggono da una assurda quanto drammatica guerra. Sostenere questo progetto significa anche dimostrare che il mondo del calcio dilettantistico di Basilicata guarda alla società che lo circonda ed è pronta sempre a fare la sua parte”.

Una adesione che è stata accolta con entusiasmo dal promotore del progetto solidale che spiega l’intera operazione culturale.

“Non c’era modo migliore per festeggiare i quaranta anni di attività di un’importante società di spettacolo come Opera se non attraverso un’operazione culturale di ampio respiro. – sottolinea Gianpiero Francese - La questione siriana quest’anno giunge al suo decimo anno e alcuni bambini sono cresciuti senza aver mai conosciuto la pace. La nostra può essere una piccola goccia che però può contribuire a creare quella consapevolezza a volte sopita che mai esisterà una guerra utile. Attraverso questo progetto vogliamo raccogliere fondi per acquistare coperte da inviare alle tendopoli che ne fanno richiesta sempre attraverso il lavoro dei volontari dell’Unicef e siamo sicuri che il nostro contributo, con l’aiuto di sensibilità già intercettate come quella del CR LND Basilicata, non può che guidarci verso risultati lusinghieri”.

E’ già attiva la pagina del Progetto Iman sull’importante sito “www.gofundme.it” che, secondo i promotori, assicura il massimo della trasparenza e della visibilità dell’operazione che si chiuderà a fine giugno.

