Benevento. Foggia: "Salvezza? Lotteremo fino alla fine per centrarla"

Nel corso di un'intervista rilasciata al portale Tuttomercatoweb, Pasquale Foggia, D.s. del Benevento, ha parlato del mercato appena chiuso, del cammino salvezza della compagine giallorossa e di un futuro arrivo.

SALVEZZA - Siamo in corsa e ce la giocheremo fino alla fine. La Serie A non ci permette di rilassarci anche se ora siamo in posizione tranquilla. Ogni partita deve essere per noi come una finale.

MERCATO - E' stato diverso per tutti. Abbiamo preso Depaoli che è giovane ma con tanti campionati nel suo curriculum. In avanti abbiamo seguito, oltre Gaich che è poi arrivato, anche Pinamonti, Inglese e Cutrone: non ci si può concentrare su un solo obiettivo. Eder, invece, non lo abbiamo trattato anche se lo conosco molto bene per aver giocato insieme nella Sampdoria. Con Talbi ci siamo portati avanti per luglio anche se avremmo voluto averlo fin da ora ma il Rizespor si è opposto: nell'ultima partita disputata ha anche segnato. Maggio, infine, è andato via perché voleva giocare ma il nostro allenatore aveva altre esigenze. E' stato un addio sereno: è una persona che merita il meglio e sono certo che farà bene anche a Lecce.

BOLOGNA - E' una squadra forte che arriva al match contro di noi galvanizzata dalla vittoria ottenuta contro il Parma. Ci sarà da battagliare.