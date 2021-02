Serie C girone A, una coppia al comando

Il girone A di Serie C vive una fase di transizione che rende sempre più incerta la corsa al primo posto, se Como e Renate sono quelle viste nelle ultime settimane le inseguitrici, se cambieranno passo, posso ancora sperare di rientrare nella lotta.

Pesante sotto tutti i punti di vista la sconfitta del Como, i lariani scesi in campo conoscendo lo zero a zero tra Renate e Pontedera subiscono un netto zero a quattro nel derby contro il Lecco avversaria indigesta dato che anche all’andata Capogna e compagni avevano vinto tre a zero, la conseguenza è una coppia in testa al girone a quota 46; per dare un’idea del ritmo in vetta il Como ha conquistato tre punti nelle ultime tre partite, il Renate cinque nelle ultime cinque… Se la Lombardia non ride il Piemonte piange perché Pro Vercelli ed Alessandria sprecano la chance di accorciare le distanze, le bianche casacche non vanno oltre lo zero a zero in casa del fanalino di coda Lucchese, l’Alessandria perde il derby con un rigenerato Novara che risponde ai problemi societari con sette punti (che potevano essere nove) nell’ultima settimana.

Quattro i pareggi di giornata, una doppietta di Morello permette alla Pergolettese di tornare con un buon punto da Grosseto, un punto a testa anche per Piacenza e Carrarese.

Due successi esterni, un gol di Gusu regala all’Albinoleffe il derby lombardo contro la Giana, la Pro Patria passa due a uno a Pistoia e aggancia al quarto posto l’Alessandria, i bustocchi sono la formazione più quadrata del campionato e con un paio di pareggi in meno sarebbero lì a giocarsela con Renate e Como.

Rinviata Olbia-Pro Sesto per il covid, tennistico sei a zero per la Juventus U23 contro un Livorno al terzo stop di fila e che occupa assieme alla Lucchese l’ultimo posto in graduatoria.

